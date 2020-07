BM apreende arma branca, entorpecentes e munições em São Sepé

Cinco homens foram abordados por porte de arma branca e posse de entorpecente e munições, na Avenida Getúlio Vargas em de São Sepé, por volta das 21h deste domingo (19).

Conforme ocorrência policial M. M . A., de 26 anos, A. B . A., de 39 anos, M. B. A., 45 anos, R. B. A, DE 34 anos e C. F. S., de 19 anos foram abordados pela guarnição da Brigada Militar após informações de que o veículo teria chegado no Posto Avenida com os indivíduos portando facões e arma branca. Eles estavam em um veículo Punto, prata, placa IZH 9B29. Durante revista pessoal e busca no interior do veículo foi encontrado 9,5 gramas de Maconha, 03 facões, 02 facas com bainha, 69 munições de Calibre 12, intactas, 09 munições de calibre 28 deflagradas, 01 chave de fenda, 01 macacão camuflado do EB.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores, e os objetos apreendidos foram apresentados a Delegacia Local, onde o fato foi devidamente registrado e logo após as partes liberadas por orientação do Delegado Eduardo.

A equipe da Brigada Militar composta do 1º Regimento de Polícia Montada (1° RPMon), 3º Esquadrão e 2º Pelotão obteve o apoio na condução da ocorrência dos colegas Soldados Moreira, Muller, Luiz e Maurice.