BM, comerciantes e empresários traçam ações no combate a crimes

Em reunião no quartel da Brigada Militar de São Sepé, o Comandante do 2º Pelotão Tenente Magno Brum da Silva discutiu com comerciantes locais, ações para o combate aos crimes de furto, roubo e tentativas. Tendo em vista o horário diferenciado do comércio local e maior fluxo de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos comerciais, o que acarreta um aumento significativo nas ocorrências de pequenos delitos e até delitos maiores, a Brigada Militar deu dicas e sugestões de como se prevenir.” É imperativo que se tome iniciativas de prevenção. “ destaca o Tenente. Na ocasião foi apresentada aos comerciantes, a sala de vídeo monitoramento, onde as 80 câmeras espelhadas por pontos específicos da cidade são controladas durante 24 horas por dia. Outra preocupação debatida, foi o indulto de natal, o benefício é concedido numa época de intensa movimentação de pessoas e circulação de moeda, o indulto expõe não só os comerciantes , mas o número de assaltos para roubo de carteiras ou celulares também sofre um aumento significativo neste período. Recentemente foi criada pelo comando da BM a visita comercial, que coloca os policiais militares efetivamente dentro dos estabelecimentos comerciais, visando uma maior interação entre a brigada e os acontecimentos do dia a dia do comércio local. Varias ações serão adotadas pelos comerciantes, no intuito de surpreender e não serem surpreendidos pelos ladrões. O Comandante salientou a importância da colaboração dos comerciantes com informações de indivíduos e veículos em atitude suspeita nas proximidades dos estabelecimentos e enfatizou o objetivo da visita comercial e a importância da Brigada Militar nos estabelecimentos comerciais, também na oportunidade ficou definido o horário de funcionamento do comércio no período das festas de final de ano. “ Em dezembro, as estatística nos mostra que ocorrem mais roubos , furtos e assaltos, não só a estabelecimentos mas a pessoas nas ruas destaca o comandante. Os serviços de inteligência estão intensificando as ações, mas é imprescindível que estejamos alinhados no combate e prevenção , sobretudo nesta época do ano. Finaliza.