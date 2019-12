BM constata criação de galo de rinha e de suínos em São Sepé

Após uma denúncia de criadouro de galo de rinha e de criadou de suínos, o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (2º BABM) de Santa Maria, deslocou uma viatura composta pelos militares estaduais, Ten Magno, SD Severo, Raudrey e Wendel, até São Sepé, e com o apoio da Fiscalização Sanitária de São Sepé, compareceu aos locais denunciados, constatando o fato e várias irregularidades.

Em São Sepé, a Patram confeccionou um Termo Circunstanciado pelo art 32, por maus tratos aos animais, contra o senhor V.L.A., na rua Tuiuti, sendo que o mesmo ficou de fiel depositário de 20 galos de rinha.

A fiscalização sanitária orientou V.L.A., para se adequar quanto a criação e alertou que fará nova vistoria em janeiro.

Também em São Sepé, na localidade de Vila Block, os policiais constataram o fato de criadouro de suínos, sendo que havia 120 animais no local.Por parte da Patram foi feito Termo Circunstanciado pelo Art 60, por exercício de atividade potencialmente poluidora. O acusado, senhor A.C.B., é residente no Cerro do Formigueiro.