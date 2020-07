BM de Vila Nova do Sul recebe fuzil

Na data de hoje, terça-feira, 14, o Juiz Titular da Vara de Execuções Criminais de São Sepé, Francisco Schuh Beck, efetuou a entrega formal de um Fuzil Taurus T4, calibre 556, à Brigada Militar de Vila Nova do Sul.

O armamento auxiliará no policiamento ostensivo, incrementando as atividades de segurança pública na cidade.

O armamento teve custo aproximado de R$8.400,00, e foi adquirido com verbas oriundas das penas alternativas da Comarca.

As verbas decorrem de multas e prestações pecuniárias alcançadas por acusados de infrações penais de menor gravidade, como alternativa ao encarceramento. Os valores são todos recolhidos a uma conta única, administrada pela Vara de Execuções Criminais, e destinados, prioritariamente, a entidades que atuam na segurança pública, mediante análise e decisão do Juiz Titular.

No ano passado, armamento idêntico já foi destinado à Brigada Militar de São Sepé pelo Poder Judiciário.