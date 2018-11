BM desencadeia Operação Avante Segura em São Sepé e Formigueiro

Em operação desencadeada pela Brigada Militar com apoio da Patrulha Rural foram efetuadas diversas abordagens e averiguações no combate principalmente ao abigeato, furto e roubos a residência no interior da cidade. Foram abordados 06 veículos, 01 moto, 12 pessoas e 02 visitas a propriedades rurais.

Já na cidade, com apoio da Guarnição de Formigueiro, foi realizada barreira de trânsito sendo abordados 08 veículos, 02 motos e 25 pessoas sendo confeccionado 03 Autos de Infração e 01 moto recolhida ao depósito.

No início da madrugada a guarnição flagrou em frente a praça das Mercês um veículo preto com placas de Alvorada, e ao realizar a revista no interior do veículo foi encontrado 01 facão de 25cm de lâmina, prontamente os policiais apreenderam e confeccionaram um Boletim de Ocorrência sobre o fato.

E na cidade de Formigueiro foi realizada barreira de trânsito sendo fiscalizados 08 veículos e 11 pessoas abordadas.

Efetivo da Operação: Ten. Magno, Sgt. Denizar, Sgt. Oliveira, Sd. Pozzobon, Sd. Cezar, Sd. Arion, Sd. Baptista e Sd. Rocha (Rádio Operador).