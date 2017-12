BM divulga números da Operação Avante de Natal em São Sepé

Com objetivo de combater a criminalidade e dar maior segurança à comunidade, a Brigada Militar de São Sepé, realizou durante o feriado natalino a Operação Avante de Natal. No total foram registrados 18 autos de infração de trânsito, sendo 10 por estar estacionado de forma irregular na Av. Getúlio Vargas que compreende o Modulo da BM e Viaduto, 4 por documentos vencido ainda de 2017, 4 por não possuir carteira de habilitação para dirigir e 4 por estar com a habilitação suspensa.

A Brigada Militar ainda atendeu ainda a 23 chamados para averiguação e forma realizadas ainda 9 prisões em flagrante através do termo circunstanciado, onde é marcada audiência para o infrator direto ao juiz.

Na cidade de Formigueiro, a BM registrou 2 auto de infração de trânsito e 1 comunicado de ocorrência Maria da Penha e 3 boletim de atendimento. Foram realizadas barreiras e fiscalização em ambas as cidades e mais na localidade da Vila Block.