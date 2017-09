BM impede mais uma tentativa de arremesso de drogas para o Presídio de São Sepé

No inicio da tarde desta quarta-feira (27), a Brigada Militar de São Sepé durante averiguação de rotina nos arredores do Presídio Estadual de São Sepé, abordou um veiculo suspeito e encontrou drogas no interior do veículo.

Em veículo GM Astra havia dois homens – Alan Santos Palese – 28 anos e Ederson Gloria Romeiro, 25 anos – e com eles foram encontrado cerca de 40 gramas de crack, 10g de cocaína e 400 gramas de maconha. Todos os produtos estavam em pacotes, pronto para serem arremessado para o interior do Presídio.

Segundo a Brigada Militar, o mesmo veículo de cor verde já teria sido flagrado pelas câmeras de monitoramento da Casa Penitenciária no dia dois de setembro. As câmeras teriam filmado quando o veículo passava em frente ao Presídio.

Alan Santos é foragido do Presídio Estadual de Santa Maria. Ele cumpria pena no regime semi-aberto e possui uma ficha criminal extensa, já Ederson Romeiro não tinha ficha criminal.