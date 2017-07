BM prende duas pessoas próximo ao presídio

A guarnição da Brigada Militar em sua patrulha de rotina nas proximidades do presídio de São Sepé, suspeitou de duas pessoas em uma moto nas proximidades do presídio. Ao fazer a abordagem dos indivíduos na esquina das ruas Teobaldino Tatsch com Ronay Brenner averiguou que eles portavam um pacote contendo três celulares. Os suspeitos levados ao Hospital Santo Antônio para fazerem o boletim de Atendimento e depois ao Módulo da Brigada Militar, onde ao serem interrogados acabaram confessando que iriam arremessá-lo para dentro do presídio.

Os dois indivíduos identificados como Alexandre Souza Meireles e Patrick Alves Oliveira foram detidos para a confecção do Boletim de Ocorrência e após rerão liberados. Já a moto deverá ser recolhida ao depósito, pois além do motorista estar com a habilitação vencida, ela está registrada em outro nome, e ele não apresentou os documentos do veículo.

(Foto: Roberto John)