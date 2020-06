BM realiza Operação Avante

Neste domingo, dia 21, a Brigada Militar realizou a Operação Avante Integrada nos municípios de Formigueiro e São Sepé com a finalidade de reduzir os índices de criminalidade, tendo como finalidade a fiscalização de aglomerações em decorrência da pandemia de Covid-19 e crimes de trânsito. A ação ocorreu na ERS-149, na localidade de Tupanci, em São Sepé, e contou com a participação do efetivo de Formigueiro, São Sepé, Polícia Rodoviária Estadual e a Força Tática do 1° Regimento de Polícia Montada (1° RPMon). Na operação foram identificadas diversas pessoas que se reuniam no local e veículos foram autuados e recolhidos. A suspeita é que o trecho é utilizado para a prática de “rachas”, inclusive é uma reclamação constante da comunidade.

Rádio Integração FM 98.5

Fotos: Brigada Militar