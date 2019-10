BM recebe reforço para a Operação Avante

Nesta sexta-feira, 04, a Brigada Militar de São Sepé recebeu reforço de efetivo do do 3º Esqd, juntamente com o comando do 1º Rgto e CRPO Central, para atuar na Operação Avante Rural do 1º RPMON, compreendendo os municípios de São Sepé e formigueiro.

A Operação Avante tem como objetivo coibir a criminalidade na área urbana e rural, intensificando o policiamento ostensivo