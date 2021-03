Boletim Epidemiológico Covid-19 de 09/03/2021

O Boletim Epidemiológico dessa semana, registra 133 casos novos em São Sepé, o que representa 19 casos novos a cada dia.

Isso é um reflexo das aglomerações e do não uso de máscaras. Outro dado alarmante é o aumento significativo de óbitos, que passou de 15 para 19 pessoas.

A região de Santa Maria ganhou mais 10 leitos de UTI exclusivos para COVID. No entanto, a Secretaria de Saúde ressalta que a disponibilidade de leitos não significa garantia de vida.

O Estado mantem a bandeira preta, onde as restrições são maiores.

NÃO ESQUEÇA: use sempre máscara; lave bem as mãos; use álcool em gel; esteja em espaços bem ventilados e evite aglomerações.