Boletim Epidemiológico da Covid-19 São Sepé

São Sepé tem 10 casos ativos de Coronavírus. O número foi atualizado nesta terça-feira, 25, através do boletim epidemiológico semanal.

Ao total, 77 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em São Sepé em um universo de 1377 exames realizados. No momento, um paciente do município permanece em tratamento em hospital de Santa Maria. No Hospital Santo Antônio, quatro pessoas aguardam resultado de teste. Na data de hoje não há internados positivos na instituição.

Os números apontam melhora no cenário local quando comparados aos da semana anterior. A média móvel de novos casos, que considera os últimos 14 dias, teve a redução significativa de 30%. Atualmente, 2,7% dos testes realizados em São Sepé tem resultado positivo. Este índice já atingiu os 11%.

O cumprimento das medidas como o distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscara continua sendo fundamental para o enfrentamento do Coronavírus em São Sepé. Outra estratégia importante para a prevenção da doença é o mutirão sanitário que está percorrendo os bairros do município utilizando como base a unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde.