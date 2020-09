Boletim Epidemiológico da Covid-19

O boletim epidemiológico atualizado nesta terça-feira, 15, pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que São Sepé tem 40 casos ativos de Covid-19. A rápida redução do número de casos ativos – na semana passada eles eram 57 – é bastante característica do contexto de surto e ilustra que os protocolos de bloqueio da transmissão estão sendo bem aplicados. Os indicadores acompanhados pelos técnicos mostram que, atualmente, cada paciente positivo contamina 0,3 pessoas. Quando este dado está abaixo de 1, é considerado satisfatório.

Em relação ao modelo de distanciamento controlado do Governo do Estado, que classificou a região de Santa Maria na bandeira vermelha, os indicadores devem permitir que São Sepé adote os protocolos da bandeira laranja. Isto porque, o município não registra óbitos ou internações nos últimos 15 dias. Apesar de haver um paciente no Hospital Santo Antônio, a internação ocorreu em data anterior a de referência para a medição da bandeira. Caso aconteçam novas hospitalizações, São Sepé pode ser enquadrada no alto risco para a Covid-19, passando para bandeira vermelha.

A situação local continua exigindo a colaboração dos sepeenses no cumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus: higiene das mãos, distanciamento social e uso de máscara ainda são as principais ferramentas de enfrentamento da pandemia. Sempre que possível, evite visitas e viagens. O cuidado passa por todos nós.