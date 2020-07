Boletim Epidemiológico de São Sepé

O Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 30, mostra que São Sepé tem seis casos ativos de Coronavírus. Até a data de hoje, 56 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no município. Destas, 50 já são consideradas curadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a atual taxa de infecção por coronavírus está em 1,58%. Este dado já esteve próximo aos 10%.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou o aperfeiçoamento do protocolo de monitoramento dos pacientes positivos para o Coronavírus em São Sepé. Esta atualização foi baseada em uma complexa análise situacional realizada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE). Os dados observados pelo grupo estão descritos em um documento que pode ser acessado pelo link http://www.saosepe.rs.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/ENFRENTAMENTO-DA-COVID-19-NA-CIDADE-DE-SÃO-SEPÉ.pdf

Apesar dos indicativos animadores, não é hora de se descuidar: medidas de prevenção como distanciamento social, higiene constante e uso de máscara são muito importantes para o enfrentamento da Covid-19. Continue evitando saídas desnecessárias, viagens e visitas. A superação deste momento depende de toda a comunidade!