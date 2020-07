Boletim Epidemiológico Formigueiro

No Boletim Epidemiológico divulgado dia 10, o município confirmou dois novos casos de coronavírus.

Um paciente obteve resultado de contato prévio, ou seja, entrou em contato com o vírus há algum tempo e não encontra-se mais na fase de transmissão, sendo considerado recuperado.

O outro é um paciente está com o vírus ativo, o único do quadro atual. Ele apresentou sintomas e cumpre seu isolamento em casa. Além dele, três familiares também estão em isolamento.

Assim, o número total de pessoas recuperadas ou contato prévio é 82 de 83, equivalente a uma porcentagem de 98,8%

Casos de síndrome gripal, em acompanhamento domiciliar, caíram de seis para quatro.

Já foram realizados 355 testes por 334 pessoas do município.