Boletim Epidemiológico São Sepé

O Boletim Epidemiológico da Covid-19 desta terça-feira, 23, traz informações importantes: o número de pacientes internados e também de casos ativo na data de hoje.

Esta semana, dados chamaram atenção das autoridades: desde o dia 18 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde não registra novos testes positivos para Coronavírus em São Sepé.

Considerando os números de hoje, 8,73% do total de testes para Covid-19 aplicados no município tiveram resultado positivo.

Apesar dos indicativos animadores, a população não pode se descuidar: medidas de prevenção como distanciamento social, higiene constante e uso de máscara são fundamentais para o enfrentamento do Coronavírus. Continue evitando saídas desnecessárias, viagens e visitas. A superação deste momento difícil precisa do engajamento de todos!