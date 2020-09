Bombeiros controlam fogo no bairro Santo Antônio

O Corpo de Bombeiros de São Sepé foi acionado no início da tarde desta quarta-feira, 16, por volta das 15 horas, para controlar um princípio de incêndio numa residência localizada na rua Antão Farias esquina com Elpídio Ávila de Almeida, no bairro Santo Antônio.

Conforme informações, um botijão de gás teria explodido, causando um incêndio na lavanderia da residência. Com a rápida ação dos bombeiros o fogo foi controlado causando prejuízos somente na área da lavanderia, que fica colada a cozinha.