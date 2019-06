Bombeiros farão um Simulado de Emergência de Acidente Veicular

O Corpo de Bombeiros de São Sepé fará uma simulação de atendimento de emergência de acidente veicular, juntamente com amostra de materiais dos guarda-vidas e orientações sobre prevenção de afogamentos. Também compõe a agenda apresentação do drone do Batalhão e dos cães, que ajudaram nas busca em Brumadinho, além da participação das crianças da 1ª turma do Projeto Bombeiro Mirim de São Sepé. As demonstrações acontecem neste sábado, dia 29, às 16 horas, na Praça das Mercês, em frente ao Centro Cultural.

Participam do evento Simulado a SAMU, o Canil dos Bombeiros de Santa Maria, o DODC com o drone e operador do mesmo; e ainda parte do efetivo do CB São Sepé.

Esse evento está integrado na Semana Anual de Prevenção Contra Incêndios, onde se comemora no dia 02 de Julho, o Dia Nacional dos Bombeiros.