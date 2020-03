Briga e tumulto na madrugada em São Sepé

A madrugada deste sábado, 14 de março em São Sepé foi de briga, tumulto e confusão.

Conforme o sargento Ricardo, Comandante da Brigada Militar, a patrulha foi chamada por volta da 1h, devido a uma briga na Av Getúlio Vargas próximo ao Bar do Simon.

O sargento disse que pelas câmeras de videomonitoramento foi possível identificar o tumulto. Foi solicitado apoio a Brigada Militar de Formigueiro e com a chegada da polícia no local, dispersou o tumulto, mas que alguns baderneiros correram em direção a Rede Vivo onde entraram em briga novamente.

Diante da situação, a Brigada Militar novamente interviu e conseguiu abordar alguns dos envolvidos sendo feito um registro no local. Pelas câmeras de videomonitoramento foi possível identificar alguns baderneiros, entre eles M. S. P, que havia sido solto do Presídio Estadual de São Sepé naquele mesmo dia.

As imagens serão utilizadas para buscas a responsabilização dos envolvidos. Há relatos de populares que teve gente ferida com tijoladas durante a confusão.