Briga, perseguição, insultos, movimentaram o centro da cidade

Fotos Roberto John

Na tarde de hoje, terça-feira, 25, por volta das 16h30, uma discussão envolvendo um casal movimentou o centro da cidade.

De acordo com testemunhas que relataram o ocorrido, o proprietário de um estabelecimento comercial localizado no entorno da Praça das Mercês ao chegar em seu local de trabalho foi abordado por sua ex-esposa. Quando ele entrou no pátio sua ex- mulher forçou a entrada jogando o carro contra o portão de contra-peso deixando o portão danificado. Com o ocorrido, iniciou-se uma discussão e o rapaz então,entrou em seu automóvel, sendo abalroado pela mulher, danificando a lateral frontal esquerda do veículo. Após a colisão, ele saiu dirigindo seu veículo e ela foi atrás em perseguição. Quando ele viu a Brigada Militar retornou ao local do incidente, imaginando que ela não voltaria. Quando estava entrando no local ela apareceu e entrou atrás tentando agredi-lo, momento em que acertou um quadro na parede externa do estabelecimento , quebrando o vidro e cortando a mão. Com a chegada dos policiais uma amiga a conduziu ao Hospital para fazer os curativos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que irá utilizar as imagens das câmaras de segurança para tentar elucidar o caso.