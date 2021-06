Brigada Militar acaba com Rinha de Galo e Aglomeração em Formigueiro

A Brigada Militar de Formigueiro, após receber uma denúncia que no dia 26 de junho a partir das 17 horas aconteceria um evento de rinha de galo na localidade do Faxinal do Meio, solicitou o apoio de Guarnições de São Sepé e Santa Maria para verificação da denúncia.

Ao realizar a abordagem houve a fuga de aproximadamente trinta pessoas para o interior dos matos da redondeza, sendo possível a abordagem e identificação de outros trinta participantes. Foi confeccionado um termo circunstanciado de outros crimes para o proprietário do local do evento por descumprimento das medidas sanitárias permanentes gerais que regulam o distanciamento social no combate ao Covid-19, e também por outros crimes como Rinha de Galo e consequentemente os maus tratos a animais.

O evento possuía olheiros que informavam aos participantes a chegada da Brigada Militar. No momento da abordagem muitos participantes fugiram com seus animais para o mato e outros foram guardados em gaiolas de madeira. Foram apreendidos 33 galos, 140 Fitas lacre, 83 esporas plásticas, quatro esporas de aço, frascos de medicamentos, serras, lixas, agulhas e seringas.