Brigada Militar coloca em prática a Operação Visibilidade

Na sexta-feira, 21, a Brigada Militar lançou a Operação Visibilidade e Abordagens Policiais, em São Sepé e Formigueiro, com a finalidade de coibir qualquer tipo de crime, infrações de trânsito e proporcionar maior segurança para as comunidades.

Serão empregados, entre os dias 21, sexta-feira, e 30, domingo, três viaturas, vinte e dois policiais e serão gastos 571 horas extras que foram disponibilizadas pelo primeiro regimento e CRPO Central de Santa Maria.

De acordo com o Comandante da Brigada Militar de São Sepé, Tenente Magno, esta é uma das maiores operações realizadas pelo pelotão de São Sepé.

Durante o final de semana (22, sábado, e 23, domingo) foram confeccionados 04 Boletins de Ocorrências, sendo 01 por entregar direção à pessoa não habilitada, 01 por desacato, 01 por ameaça e 01 por lesão corporal; 08 Autos de Infração de Trânsito e recolhidos 03 veículos ao depósito do DETRAN; e ainda, efetuadas 03 prisões simples por Posse de Entorpecente, 01 prisão por Cumprimento de Mandado Judicial, 01 prisão por trafegar em velocidade incompatível com a segurança e 01 prisão por ameaça; Inspecionados 44 veículos e abordadas 85 pessoas.

A Brigada Militar pede apoio à comunidade, que se tiver qualquer suspeita de algo ilícito denuncie através do 190 da Brigada Militar.