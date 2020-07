Brigada Militar de São Sepé realiza operação Avante Rural

Buscando dar maior segurança ao homem do campo a Brigada Militar realizou mais uma operação Avante Rural. Contando com o apoio da Patrulha Rural e da Força Tática do 1° RPMon , a Brigada Militar de São Sepé realizou patrulhamento na área rural do município durante a noite Desta quarta-feira, 15.

A operação visa coibir furtos abigeatos e roubos a propriedades rurais bem como outros delitos na região. Conforme informações dos policiais foi realizado diversas abordagens a veículos e pessoas suspeitas, além de visitas em algumas propriedades.