Brigada Militar prende indivíduo por furto em residência

O fato ocorreu na tarde de terça-feira, 30, por volta das 16h35, e de acordo com os policias, o proprietário viu o suspeito realizando o delito, e repassou as informações para a Brigada Militar. Com os dados em mãos os policiais deram início as buscas, e na Avenida Eugenio Simões Pires, proximo ao bairro Cristo Rei, abordaram o indivíduo E. S. T. P., e, em revista pessoal foi encontrado R$ 2.307,00 que estavam escondidos nas cuecas, endagado sobre a arma que havia sido furtada respondeu que tinha escondido em um terreno baldio e indicou o local aos policial que encontraram a arma.

Foi dado voz de prisão e apresentado na Delegacia de Policia para Lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Objetos recuperados: Um revólver Taurus Cal .38, 05 munições intactas e R$ 2.307,00 em dinheiro.