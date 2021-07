Brigada Militar realiza prisão por tráfico de entorpecentes em São Sepé

Na madrugada do dia 11 de julho a Brigada Militar recebeu diversas denúncias da ocorrência de tráfico de entorpecentes em uma casa na área central da cidade.

No local foi realizada a abordagem sendo constatada uma quantidade considerável de entorpecentes.

Foram apreendidos 43 buchas de maconha, 48 pedras de crack, 15 buchas de cocaína 360 R$ em dinheiro. Diante dos fatos as pessoas que estavam no local foram conduzidas ao Hospital para exames de corpo delito e posterior à delegacia de polícia civil.



O homem, morador do imóvel foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e conduzido ao presídio de São Sepe, o indivíduo possui passagem por tráfico de entorpecentes e é morador da cidade de Porto Alegre.

Fonte: Jornal do Garcia.