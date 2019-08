Brigada Militar recebe Fuzil

Na tarde de hoje, segunda-feira, 19, por volta das 14h30 a Brigada Militar de São Sepé, recebeu um Fuzil T4-S-56, adquirido com recursos oriundos das verbas das transações penais do Poder Judiciário

O projeto de aquisição do Fuzil, marca Taurus, modelo T4-S-56, realizada pela Brigada Militar, deu-se pela necessidade de ter uma arma mais potente e eficiente no combate a criminalidade. Esta arma se destaca por se encaixar no perfil da atividade Policial Militar.

O projeto teve a iniciativa do Comandante do 3º Esquadrão da Polícia Montada, Capitão Alexandre Pires Lacerda e repassado ao pelotão de São Sepé, apresentado pelo Comandante do Pelotão da Brigada Militar Tenente Magno Brum da Silva ao Juiz de Direito da Comarca de São Sepé que obteve o aval junto ao Ministério Público. O Dr. Francisco Schuh Beck, Juíz da 1ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé, liberou o recurso financeiro que é oriundo das verbas das transações penais do Poder Judiciário para a aquisição do armamento, pelo valor de R$ 8.562,50 (oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), depositados na conta FESP (Fundo Especial de Segurança Pública) possibilitando a Brigada Militar fazer a aquisição junto a empresa Taurus.

Estiveram presentes a solenidade de entrega do armamento o Comandante do 1º Regimento de Polícia Montada, Ten. Cel. Erivelto Hernandes Rodrigues; Major Jandirlei Rois Tavares, Sub-comandante do 1º Regimento de Polícia Montada; Capitão Alexandre Pires Lacerda, Comandante do 3º Esquadrão de Polícia Montada; Tenente Magno Brum da Silva, Comandante do 2º Pelotão da Brigada Militar de São Sepé; Dr Francisco Schuh Beck, Juiz da 1ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé; Drª Marcela Pereira da Silva, Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé; Dr Sandro Loureiro Maronis, Promotor do Ministério Público de São Sepé; Leocarlos Girardello, Prefeito de São Sepé; Marco Aurélio Cunha Santos, Vice-Prefeito de São Sepé; Paulo Nunes, Presidente da Câmara de Vereadores de São Sepé; Renato Rosso, Presidente da Comissão Pró Segurança Pública da Câmara de Vereadores de São Sepé; e Eulo Juarez Machado, Presidente do Consepro.