Brigada Militar recebe reforço de policiais e do POE

Terça-feira, 04 de setembro, o Comandante da Brigada Militar de São Sepé, Ten. Magno Brum teve a honra de receber três novos Policiais Militares que foram designados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os soldados foram designados após a formação na última sexta-feira, 31, no curso de Formação Policial Militar Temporário, sendo que estes policiais, irão compor o efetivo local, e passaram a exercer as atividades enerentes as suas funções de formação, executando serviços de guarda externa de estabelecimento prisional, câmara de videomonitoramento. Destaca o Ten. Magno Brum, que com esse reforço iremos conseguir dar um maior aporte de segurança para nossa comunidade.

Nesta quinta-feira, 6 de setembro 2018, dando continuidade ao plano de segurança de Operações desenvolvido pelo CRPO/C na área do 1º RPMon., São Sepé recebeu a “Operação Paz no Interior”, sendo deslocado um efetivo do Pelotão de Operações Especiais – “POE” para trabalhar na Brigada Militar de São Sepé durante um mês. O Tenente Magno Brum ressalta que o pelotão irá atuar em atividades de policiamento, como abordagens a veículos, pessoas suspeitas, bares, controle de perturbação pública de qualquer ordem, sobretudo o som automotivo em volume elevado, e na área rural. “A partir de hoje recebemos mais este reforço, sendo que já havíamos recebidos três policiais permanentes para o nosso pelotão, na terça-feira, dia 04, e para os próximos dias está prevista a chegada de mais policiais que serão transferidos para o nosso município. O comando da Brigada Militar de São Sepé está atento a demanda e tem recebido total apoio do 1º Regimento e do CRPO/C de Santa Maria nas demandas solicitadas pelo comando da Brigada Militar de São Sepé”, declara o comandante Magno.