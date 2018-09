Brigada Militar recebe reforço de três novos policiais

Na data de hoje, o4 de setembro, o Comandante da Brigada Militar de São Sepé, Ten. Magno Brum teve a honra de receber três novos Policiais Militares que foram designados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os soldados foram designados

após a formação na última sexta-feira no curso de Formação Policial Militar Temporário, sendo que estes policiais, irão compor o efetivo local, e passaram a exercer as atividades enerentes as suas funções de formação, executando serviços de guarda externa de estabelecimento prisional, câmara de videomonitoramento. Destaca o Ten. Magno Brum, que com esse reforço iremos conseguir dar um maior aporte de segurança para nossa comunidade.