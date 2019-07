A guarnição da BM formada pelos Soldados Rogério e Fraga, recuperou o veículo Ford Courier placas IRM-6257, por volta das 14:45hs desta segunda-feira oito de julho.

O automóvel pertence ao Senhor Edu Chagas do Nascimento, e teria sido roubado na localidade do Passo do Souza no dia três de julho. Após a apreensão, o veículo foi encaminhado à Polícia Civil para a investigação, e o proprietário foi informado a respeito da recuperação do seu veículo por parte da BM.