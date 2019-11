Buscas por Amarildo prosseguiram durante todo o dia

Durante todo o dia de hoje, foram realizadas buscas pela Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia civil na tentativa de encontrar Amarildo Júnior.

Foram feitas buscas por terra com cães farejadores, Drone, e no Rio São Sepé com embarcação e mais apoio com pessoal especializado. Infelizmente nada foi encontrado, mas as buscas não irão parar.

O comandante da Brigada Militar de São Sepé, Tenente Magno, solicita que a comunidade que fique vigilante e qualquer informação passe para a polícia civil ou ligue para o 190 da Brigada Militar ou 193 do Corpo de Bombeiros.