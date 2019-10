BuZum! traz sete sessões gratuitas do espetáculo “13 Gotas”

Serão sete sessões diárias gratuitas do espetáculo “13 Gotas” serão apresentadas, com apoio do Ministério da Cidadania e da CMPC, em escolas públicas de Pantano Grande, São Sepé, Candiota, Pedras Altas, Herval e Arroio Grande.

A importância da água será tratada de forma lúdica e brincalhona com o espetáculo “13 Gotas”, do BuZum!, que será apresentado durante o mês de outubro em Pantano Grande, dias 7, 8 e 9; São Sepé, dias 10 e 11; Candiota, dias 16 e 17; Pedras Altas, dias 18 e 21; Herval, dias 22 e 23; e finalizando, Arroio Grande, dias 24 e 25.

A ação tem o apoio do Ministério da Cidadania e da CMPC, por meio da Lei Rouanet. A empresa acredita em iniciativas que levam cultura e educação para as comunidades. Serão sete sessões diárias gratuitas dentro do ônibus BuZum!, um teatro de quatro rodas que possuiu palco, iluminação e ar condicionado com capacidade para 50 pessoas por sessão.

O espetáculo “13 Gotas” foi criado a partir de pesquisa do Instituto Akatu. Segundo o estudo, se toda a água do planeta coubesse em um balde de 10 litros, somente 13 gotas poderiam ser consumidas pelos homens, pois 97,5% da água do planeta é salgada e, portanto, imprópria para uso e consumo. Apenas 2,5% é doce, sendo que a maior parte está em locais de difícil acesso. Deste total, somente 0,26% estaria disponível e acessível ao homem.

A partir destes dados, o BuZum! trará às crianças a grandiosidade desse elemento natural tão importante, porém escasso, de forma educativa e com muita diversão por meio de um conto especial. Escrito por Marília de Toledo e dirigida por Wanderley Piras, a história se baseia em um laboratório com dois cientistas “malucos” que demonstram aos pequenos espectadores a sinergia de sensações de tudo que se percebe por meio da água.

O BuZum! apresenta-se pela Secretaria Especial da Cultura – Ministério da Cidadania, por meio da Lei Rouanet. Já circulou mais de 350 mil quilômetros para realizar 10.000 apresentações a mais de Meio Milhão de espectadores nas mais de 2.000 escolas públicas de 250 cidades nos nove estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul), além de Porto Suarez, na Bolívia.

FICHA TÉCNICA

Concepção: Mari Gutierrez;Autora: Marília de Toledo;Direção: Wanderley Piras;Elenco: Caio Zanuto, Daiane Baumgartner, Débora Sanders, Dinho Weller, Fabi Noronha, Fábio de Sousa, Fernanda Toscano, Jonatã Puente, Natália Kesper, Nilton Marques, Rafael Francisco;Trilha Sonora: César Maluf;Confecção dos Bonecos: Ilimitada Design e Thiago Paiva;Fotos: Felipe Felizardo,Administração: Jackson Iris;Direção de Produção: Mari Gutierrez;Coordenação de produção: Elaine Esteves;Produção: Fabíola Gonçales;Operação de luz e som: Reginaldo Silva e Gustavo Luis (Gus);Assessoria de imprensa: Isabela Barbosa;Realização: BuZum!

Agenda em São Sepé:

10 de outubro (quinta-feira)

Praça das Mercês

Horários: 9h 9h40 10h20 11h – 13h30 14h10 14h50

11 de outubro (sexta-feira)

MANHÃ

Local: Praça das Mercês

Horários: 9h 9h40 10h20 11h

TARDE

Local: Escola Municipal Ensino Fundamental Coronel Chananeco

Endereço: BR 290 – KM 349 Horários: 13h30 14h10 14h50