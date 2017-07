Caixa Econômica testa novo sistema anti-furto

A agência da Caixa Econômica Federal de São Sepé testou agora à tarde um novo sistema anti-furto que promete tornar impraticável o roubo aos caixas eletrônicos, crime que tanto aterroriza a população e traz à lembrança os episódios dos assaltos às agências do Sicredi e do Banco do Brasil, recentemente.

As bombas de tinta que mancham as cédulas não foram suficientes para parar os criminosos que continuam explodindo caixas eletrônicos Brasil afora. Vigilância por câmeras e alarmes também não intimidam a bandidagem. Mas uma nova solução, que vem sendo implantada em agências do país promete, com um conceito simples, garantir a segurança dos bancos contra esse tipo de ataque.

A solução integra softwares inteligentes, sensores e um gerador de neblina, que é automaticamente ativado quando o ambiente do caixa eletrônico é atacado. E você pode se perguntar: neblina? Para combater a bandidagem?

Trata-se de uma névoa artificial que atinge a visão e a audição gerando completa desorientação. Antes mesmo de chegar ao ponto de explodir o caixa, uma neblina bastante densa toma conta do ambiente em questão de segundos. Conforme as fotos tiradas pela nossa equipe de jornalismo não dá para ver nada. Segundo a empresa que desenvolveu o sistema, a composição química da neblina não é prejudicial à saúde e totalmente inofensiva aos seres humanos.

Além de não causar qualquer irritação na pele ou nos olhos, a neblina não danifica qualquer tipo de material ou equipamento presente no local.

Se a neblina preenche o ambiente em poucos segundos, a dispersão da fumaça é bastante lenta, podendo ultrapassar os 30 minutos. Se necessário, o sistema reconhece a densidade de neblina na sala e efetua novas descargas automaticamente quantas vezes forem necessárias – ou melhor, enquanto o sistema de alarme não tiver sido desativado. Ou seja, tempo mais que suficiente para que forças policiais cheguem ao local.

Fotos Fabiana Garcia