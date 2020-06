Caixa Eletrônico do Banrisul é arrombado durante a madrugada

A agência do BANRISUl, no centro da cidade, foi invadida por ladrões na madrugada desta sexta-feira, 26, por volta das 5 horas da manhã.

A Brigada Militar, através das câmaras de videomonitoramento percebeu a ação e se deslocou até o local. Os marginais conseguiram fugir em direção à Caçapava do Sul.

Os bandidos arrombaram um caixa eletrônico usando um maçarico. Não foi informado o valor do dinheiro levado pelos bandidos.