Câmara antecipa repasse para prefeitura de Formigueiro

O presidente da Câmara, Thiago Weber, decidiu antecipar, mais uma vez, as sobras do legislativo e enviou para a prefeitura de Formigueiro um montante de R$ 10 mil reais. Um ofício foi entregue no gabinete do prefeito Jocelvio Cardoso na manhã de segunda-feira, 4. O subsídio, de acordo com o vereador, deverá ser investido no programa “Horas Máquina”, que atenderá demandas principalmente do interior do município, como roçadas de beiras de estradas e consertos em roçadeiras articuladas da secretaria.

Ciente da necessidade dos recursos cedidos pela Câmara, o prefeito agradeceu o empenho do presidente do Legislativo. “Em conversa com o Thiago, passei a ele a preocupação do município com a falta de recursos, que prontamente atendeu a minha solicitação”, afirmou Jocelvio.

Em outubro, o presidente já havia assinado o repasse de R$ 20 mil reais que foi aplicado na manutenção e custeio de equipamentos da secretaria de Obras, em especial maquinários que recentemente foram consertados pela administração.