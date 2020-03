Câmara anuncia prorrogação de medidas contra Covid-19

Câmara Municipal de São Sepé prorrogou, na manhã desta quarta-feira (25), medidas de prevenção contra o contágio do Covid-19, no âmbito do Poder Legislativo Sepeense.

O Legislativo prorroga por tempo indeterminado as Resoluções 01 e 02 de 2020, que estabelecem procedimentos preventivos relacionados ao Covid-19, ficando suspensos todos os prazos regimentais e todas as atividades Legislativas.

Uma das medidas anunciadas é a suspensão indeterminada das sessões ordinárias. As sessões e reuniões extraordinárias ainda podem ser realizadas mediante convocação. Dessa forma, os vereadores e funcionários estão “desobrigados de participar das atividades parlamentares, exceto se forem convocados para participarem de sessões extraordinárias para votação se necessário de medidas ao enfrentamento da disseminação da COVID-19 no Município”.

As dependências da Câmara Municipal ficam a disposição da Administração Municipal para eventual necessidade de atendimento à população pelos órgãos de saúde. Todas as informações referentes ao trabalho do Legislativo irá ser amplamente divulgado através do site oficial da Casa e também pela rede social Facebook.