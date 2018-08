Câmara aprova regulamentação de food trucks em São Sepé

A Câmara aprovou na terça-feira (31) o projeto de lei que estabelece as normativas para a atividade comercial conhecida como food truck, em São Sepé, que é a comida de rua servida por veículos adaptados que se transformam em verdadeiros restaurantes de pequeno porte.

Em tramitação desde o ano passado, o projeto teve que passar por um estudo detalhado entre os vereadores antes de ir à votação. Os proprietários de pontos de venda de lanches também foram consultados sobre os pontos da matéria que estavam sob análise. Emendas foram adicionadas ao projeto original sugeridas pelos comerciantes e vereadores. Entre elas, a que cria pontos para o exercício de food truck na rua Coronel Veríssimo, ao lado do Clube Bento Gonçalves e da Farmácia Nicola, bem como na Vila Block, em frente ao posto de combustíveis e na praça Evaldo Johan Block. Ao todo foram regulamentados 17 pontos de food trucks no município. O ponto “10” teve sua localização alterada, passando da praça da CRT para o “beco” ao lado do Quartel do Corpo de Bombeiros. No projeto também consta que os permissionários poderão exercer suas atividades todos os dias da semana, respeitando o horário das 18h às 6h.

Para o presidente da Câmara, Janir Machado, a aprovação da matéria representa um ganho para o trabalho que vem sendo feito pela comunidade. “É desta forma que seguimos trabalhando, ouvindo as pessoas, aprovando os projetos que são de interesse do bem comum”, destacou o vereador. O projeto com as emendas segue para a sanção do prefeito Léo Girardello.