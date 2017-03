Câmara busca profissionais da área de beleza para ser voluntario

Tem início hoje a Programação da Semana da Mulher 2017, promovida pela Câmara Municipal de Vereadores. Às 15h, haverá uma tarde de beleza para as 31 moradoras do Lar do Idoso São Vicente de Paulo. À noite, a partir das 19h, haverá Torneio de Futsal Feminino, no Ginásio de Esportes Nery Bueno Lopes. Às 19h30 acontece o Torneio de Bocha Feminina, no CTG Os Maragatos.

A Câmara ainda está buscando profissionais da área de serviços de beleza para se voluntariarem na ação de hoje à tarde no Asilo. Confirmaram a participação profissionais dos salões Essencial e Rita Cabeleireira, Michele França e Camila Lima.

Atletas interessadas em se inscrever no Torneio de Handebol têm até amanhã (3) para preencher a ficha na Secretaria Municipal de Esportes. A competição será no domingo (5), a partir das 9h. Serão entregues troféus para primeiro e segundo lugar. A inscrição é gratuita.