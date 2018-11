Câmara cobra explicações do DNIT sobre obras no trevo da RS-149

O recente acidente no trevo de acesso a RS-149, no município de Formigueiro, que vitimou duas pessoas na manhã de terça-feira, 20, fez com que a Câmara encaminhasse um ofício cobrando esclarecimentos do DNIT sobre os depósitos de cargas de terra espalhados no local que estão atrapalhando o trânsito de veículos e a visibilidade dos motoristas. No documento, assinado pelo presidente Janir Machado (PP) e o vereador Gilvane Moreira (PP), consta ainda que seja analisado e tomadas as devidas providências para que não ocorram mais fatalidades no referido cruzamento e que seja feita uma melhor sinalização das obras no local, além da instalação de redutores de velocidade. De acordo com o vereador Janir, a necessidade das obras é importante no entanto é preciso estar atento à aplicação de medidas protetivas que garantam a segurança dos motoristas que trafegam diariamente na rodovia. O cruzamento já é conhecido por causar diversos acidentes com mortes além de ter uma péssima iluminação durante a noite. “O mínimo que tem que ser feito é uma ampla sinalização, pelo menos enquanto esteja ocorrendo a construção desta rota”, afirmou Janir.

O vereador Gilvane Moreira citou o acidente com os colaboradores da Faculdade Metodista (FAMES) de Santa Maria e lamentou que os montes de terra podem ter sido a causa da fatalidade. “Estamos pedindo informações do porque aquela terra ali, a questão de visibilidade, quanto tempo vai se manter aquela obra em construção, porque algumas medidas precisam ser tomadas. Nós não queremos que outras pessoas sejam vítimas, perdendo sua vida, então vamos ter precaução”, afirmou Gilvane.

O líder do governo, Eto Vargas (PP) também falou sobre os transtornos com a obra no local conhecido também como “trevo da encruzilhada”. “Passo duas, três vezes por semana e não tinha sinalização, não tinha tanto no sentido São Sepé-Santa Maria, como no sentido Formigueiro-São Sepé, não tinha faixas, não tinha luminárias, na noite principalmente, aqueles montes de terra e por esse motivo duas vidas se foram”, disse o vereador.

Em setembro , o vereador Tavinho Gazen (PDT) já havia protocolado um pedido, solicitando ao DNIT a construção de uma rótula fechada, colocação de redutores de velocidade e lombadas eletrônicas, nos dois sentidos da BR-392, no trevo de acesso à RS-149, na localidade da Encruzilhada. Dando continuidade a ação, o vereador foi até Santa Maria e entregou o pedido no órgão responsável pela manutenção da rodovia, durante uma audiência com o engenheiro chefe do DNIT João Carlos Tonetto. Na ocasião, ele ressaltou a importância da obra no local, pois em breve iria aumentar o fluxo de veículos pesados com a inauguração da usina termelétrica. “É algo extremamente importante, pois já incluímos este pedido no orçamento do ano que vem e pode evitar futuros acidentes naquela região”, destacou Tavinho.

O local já registrou diversos acidentes de trânsito nos últimos anos, na grande maioria com vítimas fatais. As mudanças previstas na indicação do vereador buscam dar mais segurança aos motoristas que trafegam pela BR principalmente com o funcionamento da usina, já que o trevo é o ponto de acesso a termelétrica, por onde irão passar caminhões carregados de cascas de arroz. Na ocasião a indicação do vereador foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara.