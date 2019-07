Câmara de Formigueiro interioriza sessões

A primeira sessão ordinária no interior de Formigueiro foi na localidade da Picada, na noite de segunda-feira, dia 8. No salão da capela Nossa Senhora de Fátima, os vereadores conduziram os trabalhos da mesma forma que no plenário da Câmara, discutindo as proposições apresentadas na sessão. A ideia é descentralizar o poder e estar mais próxima da comunidade através das reuniões do legislativo.

Na ordem de votações, foi aprovado o projeto 029/2019 que dispõe sobre o serviço de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal realizadas pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM. O técnico da Emater, Abel Dias, esteve presente na sessão orientando os vereadores sobre a aplicabilidade do serviço no município e a importância da aprovação do projeto.

A partir de agora, o serviço de inspeção irá fiscalizar e credenciar a produção e industrialização ou processamento dos produtos de origem animal, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a qual terá dentre outras a competência de expedir instruções, visando ordenar os procedimentos administrativos relacionados às atividades de inspeção que serão desenvolvidas.

A regularização do serviço em Formigueiro também irá dinamizar as atividades das pequenas propriedades rurais, dos pequenos fabricantes, condicionando outras oportunidades de geração de emprego e renda e ainda propiciar à população produtos oriundos de pequenas empresas e ou fabricantes, com qualidade e sanidade.

Executivo presente

O prefeito Jocelvio Cardoso, o vice-prefeito Marcelo Motta e os secretários municipais estiveram participando da sessão na Picada. A convite da Câmara, o Executivo acompanhou a votação do projeto 029 e usou o espaço regimental para dialogar com os vereadores sobre o trabalho que é feito no município, através das secretarias.

O presidente da Câmara, Thiago Weber, destaca que as sessões no interior é a forma da comunidade estar mais próxima do Legislativo. “Vamos dar sequência a interiorização que já tem datas marcadas para o segundo semestre deste ano”, disse o vereador.

A próxima sessão no interior será no dia 12 de agosto na Colônia Antão Farias, 14 de outubro no Cerro do Loro e 11 de novembro no Fundo do Formigueiro. Caso haja alterações no cronograma, as comunidades serão avisadas com antecedência.