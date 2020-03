Câmara de São Sepé decreta medidas de prevenção ao Coronavírus

Câmara Municipal de São Sepé publicou, na manhã desta quarta-feira (18), uma resolução oficial lançando uma série de medidas de prevenção contra o contágio do Covid-19, o novo coronavírus, no âmbito do Poder Legislativo Sepeense.

O Legislativo adotará expediente interno, ficando suspensas as atividades legislativas à população. As Sessões Ordinárias serão mantidas, mas o acesso do público ao auditório está restrito, sendo que terá ampla divulgação pelos canais virtuais que a Casa dispõe na internet, como a TV Câmara e a página oficial no Facebook. Sessões especiais, solenes e audiências públicas, que sempre reúnem grandes públicos, estão suspensas. As medidas são temporárias.

A Resolução nº 01/2020, produzida pela Mesa Diretora, altera o funcionamento da Casa. Está mantido o horário com expediente interno das 8h às 13h, durante os cinco dias da semana. A Sessão Ordinária será realizada na terça-feira, às 18 horas, com a transmissão ao vivo pela TV Câmara.

O serviço de protocolo será realizado de forma reduzida, somente admitindo o recebimento de documentos internos da Casa, do Poder Executivo Municipal e de demais órgãos ou entidades governamentais.

A Mesa Diretora ainda determinou que servidores com 60 (sessenta) anos ou mais, gestantes e pessoas nos grupos de risco para COVID-19, mediante a devida comprovação estão dispensados das atividades Legislativas.

Todas as informações referentes ao trabalho do Legislativo serão amplamente divulgadas através do site oficial da Casa e também pela rede social Facebook.