Câmara de Vereadores de Formigueiro determinada medidas de colaboração

O presidente da Câmara Municipal de Formigueiro, Cristiano Cassol, determinou medidas de colaboração à população diante da pandemia provocada pelo Covid-19.

O Ofício nº 18/2020 de 03 de abril de 2020 comunica o executivo quanto a deliberação do presidente em realizar a devolução do valor de R$20.000,00 que previamente foram destinados para a aquisição/investimento da nova sede da Câmara. Diante deste contexto, o valor será aplicado integralmente na Assistência Social, objetivando auxiliar em medidas de prevenção e combate ao Covid-19.

O presidente Cristiano Cassol destacou “a importância de trabalhar em conjunto com o Executivo neste momento de insegurança e de grandes incertezas que a comunidade enfrenta. Sendo importante propiciar meios emergenciais de amenizar esta situação, preocupando-se com a suspensão de grande parte das atividades mantenedoras do município. Sugerindo, principalmente, que o valor seja investido para a aquisição de cestas básicas para a população mais carente.”

Mais uma vez a Câmara Municipal de Formigueiro demonstrou responsabilidade na administração do dinheiro público e sensatez diante das crises nas áreas de economia e saúde.