Câmara de Vereadores entra em recesso durante o Carnaval

O Poder Legislativo municipal decretou nesta última quarta-feira (19), que estará em recesso entre os dias 24 e 26 de fevereiro, levando em consideração o final de semana e o feriado de Carnaval.

A Presidente, através de suas atribuições, determinou ponto facultativo nos dias 24 e 26 de fevereiro, em que as horas não trabalhadas no referidos dias serão compensadas nas realizações das Sessões Solenes, Extraordinárias, Audiências Públicas e nas horas ultrapassadas das 20h e 30min durante as Sessão Ordinárias.

Os trabalhos da casa legislativa retornará no dia 27 de fevereiro, às 8 horas.