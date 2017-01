Câmara de Vereadores tem nova Mesa Diretora

Os 11 vereadores, prefeito e vice de São Sepé, eleitos para o mandato 2017-2020, tomaram posse, no final da tarde de domingo (1º), em cerimônia na Câmara Municipal de Vereadores. A sessão contou ainda com a eleição da nova Mesa Diretora da Casa. O vereador Gilvane Moreira (PP), vereador reeleito mais graduado da Mesa, presidiu o ato de posse dos parlamentares até que o novo presidente fosse escolhido.

Com duas chapas inscritas, a composição eleita, por 6 votos a 5, foi a presidida pelo vereador Eto Vargas (PP) (veja abaixo composição completa). A votação foi nominal e aberta, ou seja, os vereadores foram chamados um a um para a anunciar a chapa escolhida.

A outra chapa inscrita tinha a vereadora Zilca Camargo (PDT) como presidente, o vereador Antônio Carlos Araújo Pinto (PMDB) como vice-presidente e o vereador Lauro Ouriques (PPS), como secretário. Além dos três integrantes, a composição teve ainda o voto dos vereadores Tavinho Gazen (PDT) e Élcio Teixeira (PMDB).

Após a eleição da Mesa Diretora, o presidente Eto Vargas conduziu a posse do prefeito Léo Girardello (PP) e do vice-prefeito Kéio Santos (SD). Em seu discurso de posse, o prefeito reeleito frizou o trabalho já feito por ele e sua equipe na gestão passada: “Não poupamos um dia sequer para melhorar a vida do nosso povo. Foram inúmeras viagens, reuniões, obras e ações, que colocaram São Sepé num patamar de gestão pública nunca antes visto, a frente de muitas capitais, inclusive”.

Já o presidente do Legislativo, vereador Eto Vargas (PP), reforçou o caráter público dos serviços da Câmara: “aos servidores da Casa, peço a ajuda de todos para que ofereçamos um trabalho de qualidade ao povo de São Sepé, afinal a Câmara é da comunidade”, disse. Eto agradeceu ainda o apoio de seus eleitores na reeleição: “reforço aqui a minha gratidão por aqueles que me deram um voto de confiança para representar o povo em mais uma legislatura”.

As novas Comissões Permanentes serão nomeadas em janeiro, observando a proporcionalidade dos partidos. Os seus membros deverão estudar os projetos antes que sigam para votação, acompanhar parecer técnico, cobrar explicações se preciso for e votarem as leis que definem o futuro da cidade.

Mesa Diretora eleita para o exercício de 2017:

Presidente – Eto Vargas (PP)

Vice-presidente – Renato Rosso (PP)

2 º Vice-presidente – Maria Silveira (PP)

Secretário – Gilvane Moreira (PP)

2º Secretário – Paulo Nunes (PSB)

Demais vereadores empossados:

Maninho Pinto (PMDB)

Janir Machado (PP)

Zilca Camargo (PDT)

Lauro Ouriques (PPS)

Elcio Aires Teixeira (PMDB)

Tavinho Gazen (PDT)

FOTOS: ZOOM PRODUÇÕES