Câmara de Vereadores volta com novo horário de atendimento

A Câmara Municipal de São Sepé adotou novas medidas para realização dos trabalhos da Casa, retomando as atividades Legislativas e os prazos regimentais durante a situação de calamidade pública, oficialmente decretada, em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19). A Presidência através da Resolução de Mesa 05/2020 publicada na ultima sexta-feira (08), adotou provisoriamente um novo horário de atendimento e medidas de proteção.

O novo horário de expediente dará de segunda à sexta-feira, das 09 horas até as 12 horas, sendo que nas terças-feiras também haverá expediente no turno da tarde, das 16 horas até o encerramento da respectiva Sessão Ordinária, no qual fica proibida o acesso do publico externo nas sessões plenárias.

Medidas de proteção também estão sendo realizadas, entre elas, a verificação da temperatura corporal dos servidores do Legislativo e a limitação do acesso de pessoas na Casa Legislativa, como bancadas ou gabinete. Bem como a higienização com álcool gel e a obrigação do uso de mascaras, para resguardar a saúde de todos os frenquentadores no local.

Servidores com mais de 60 anos, devem apresentar atestado médico para se manter afastado de suas atividades laborais. Os Vereadores, servidores e estagiários que apresentarem sintomas de infecção por Covid-19, serão afastados administrativamente.