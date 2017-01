Câmara de Vila Nova do Sul realizou Sessão Solene de posse

Vereadores eleitos e demais autoridades do Município de Vila Nova do Sul, estiveram reunidos no dia 01 de janeiro, para a Sessão Solene de posse da legislatura 2017/2020. Na solenidade, o ex-presidente da casa, vereador Carlos Alberto Andreazza chamou os Vereadores eleitos e diplomados para compor a Mesa e entregar seus diplomas e declaração de bens. Foram chamados a fazer o juramento: Auriomar Antônio Gomes, Cezar Ricardo Hermes Oliveira, João Felisberto Menezes Cavalheiro, José Alexandre Berghan de Moura, Leandro Silva Andrade, Luciane Brum Andreazza, Renato Giuliani, Traude Jesse Martini de Souza e Carlos Alberto Andreazza.

Após todos terem feito o juramento, a sessão foi suspensa para os procedimentos de eleição da nova Mesa Diretora que atuará no ano de 2017, que assim ficou composta pelo presidente: Vereador João Felisberto Cavalheiro; Vice-Presidente: vereadora Luciane Brum Andreazza; Secretário: Vereador Leandro Silva Andrade.

Dando sequência, o Presidente João Cavalheiro em pleno exercício de função assumiu o comando e deu continuidade a Sessão: “Assumindo os trabalhos convido o Prefeito eleito José Camargo de Moura, e o Vice-Prefeito Elias Goulart Seixas para que entreguem a Mesa seus diplomas e respectivas declarações de bens”. E assim foram empossados o Prefeito e o Vice-Prefeito .