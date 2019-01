Câmara economiza cerca de Um Milhão e Meio de reais em 2018

“Foi um ano diferente, pra nós que entramos na política há dois anos, e já presidente da Casa logo no segundo ano. No entanto, buscamos entre os colegas formar uma mesa pluripartidária, o que proporcionou um maior entendimento entre os vereadores e o andamento da Casa Legislativa”.

Durante a legislatura do vereador Janir Machado como presidente da Câmara de Vereadores de São Sepé, o Legislativo Municipal em 2018 economizou cerca de 1,5 milhões de reais durante o ano, além de implantação de Leis importante como a do Plantão 24 horas para as farmácias. O ex-presidente avaliou seu mandato como enxuto com o dinheiro público e preciso com as demandas enviadas a Casa.

“Nosso principal objetivo foi manter as contas em dia, ter uma gestão completamente enxuta, no início do mandato deixamos nos cofres da Prefeitura R$ 1.366,000,00 reais, após devolvemos mais R$ 70.000,00 reais, dinheiro que é de direito da Câmara, mas conseguimos economizar durante o ano, e deixamos no cofre municipal para ser gasto com melhorias para o município. Além deste valor, foram pagos computadores, adquiridos ainda em 2017, mas quitados em 2018”, explica o Vereador.

Segundo o vereador, este valor só foi conquistado com a economia de diárias. “Como gestor consegui diminuir cerca de 80% em diárias junto aos vereadores e aos funcionários da Casa”, ressalta. Durante o ano foram feitos alguns investimentos no prédio da Câmara de Vereadores, como a implantação de câmeras de segurança, restauração e reforma do telhado, além da revisão dos aparelhos de ar-condicionado, serviços essenciais e que custam muito dinheiro para os cofres públicos.

Janir Machado ainda citou algumas ideias que não conseguiu implantar na Casa, como a instalação de placas solares para a economia na energia elétrica e da informatização da Câmara de Vereadores, o que traria uma melhor comunicação entre o Legislativo e o Executivo. “Tivemos a oferta de instalar placas solares na Casa, mas na época não tivemos interesse e hoje me arrependo. Outro sonho que deixei de realizar foi a implantação de um sistema de informatização, que contribuiria na comunicação entre o Legislativo e o Executivo, e economizaríamos no gasto com folhas de oficio por exemplo”, esclarece.

O vereador ainda mencionou sobre a luta de buscar valores mais baixos entre as empresas prestadoras de serviços em São Sepé. “Tivemos muita dificuldade em conseguir preços justos para alguns serviços. As empresas imaginam que o setor público é o pote de ouro e acabam cobrando uma fortuna pelos serviços e isso não poderia acontecer. Por exemplo, teve empresa que cobrou uma absurdo só para revisar o sistema de ar-condicionado, e com a metade do valor cobrado, conseguimos revisar o sistema, reformar o telhado e arrumar escoamento das água de chuva com uma outra empresa”, reclama.

Conforme o vereador, foram implantados diversos Projetos de Lei de autoria da Mesa Diretora entre elas a implantação do Sistema de Plantão 24 horas de Farmácias e Drogarias no Município, também da autorização ao Poder Executivo a disponibilizar cascalho aos produtores rurais de São Sepé, além da busca por pediatra para o município.

Durante o ano foram apresentadas várias Matérias Legislativas, situações que garantem a legitimidade das leis e dos atos normativos do Município. Entre os mais apontados foram os Pedidos de Providência que somaram 225 pedidos pelos Vereadores e 66 Projetos de Leis Orgânicas.