Câmara fará sessão extraordinária nesta quinta-feira, 17

Ainda em recesso, a Câmara retoma as atividades na manhã de quinta-feira, 17, para votar três projetos de lei na primeira sessão extraordinária do ano. Será também a primeira vez que Paulo Nunes ocupará a presidência no plenário.

Na pauta estão dois projetos de revisão salarial aos poderes Executivo e Legislativo. A revisão concede a reposição salarial e ao aumento real aos servidores no valor de 3,75%, no qual repassa na forma de revisão inflacionária, ou seja, mantendo os valores normais dos vencimentos. Também será concedido aos servidores de ambos os poderes o aumento real de 0,42%. Para o Poder Legislativo, este aumento não será implementado aos salários dos Vereadores da Casa.

O terceiro Projeto de Lei é o de nº 06/2019, no qual atualiza o valor do Piso Salarial do magistério de São Sepé para o exercício de 2019. O valor que acompanha o Piso do Magistério Nacional passará para R$ 1.406,75 reais, para carga horária de 22 horas semanais, que é traduzida para a carga horária do município.

A sessão está marcada para às 9h, no plenário Gaspar Martins da Câmara Municipal de Vereadores de São Sepé.