Câmara faz entrega de Moções Legislativas

Em tempos de pandemia e com o combate ao novo Coronavírus, a Câmara de Vereadores de São Sepé optou por realizar a entrega de Moções Legislativas arquivadas desde o ano de 2019. As homenagens estão sendo entregues na Sala da Presidência somente ao homenageado ou representante, seguindo todas as orientações da OMS para prevenção da Covid-19.

A primeira homenagem a ser entregue foi ao Músico Jair Souza, pelo sucesso de sua trajetória musical e pelos relevantes serviços culturais prestados ao Município de São Sepé e Região. A proposição foi indicada pelo vereador Renato Rosso (PP).

Outra homenagem entregue foi para a Rádio Fundação Cotrisel, pela passagem de seus 40 anos de fundação e relevantes serviços à Comunidade Sepeense. A proposição da Moção Legislativa foi da Mesa Diretora.

Por fim foi entregue uma Moção Legislativa para a Professora Lenise Mari Santos Lima, pela relevância do Projeto “Festival Dança São Sepé”, por ela idealizada. A proposição foi indicada pela vereadora Zilca Camargo (PDT).

A Moção é uma matéria legislativa que manifesta a posição da Casa sobre determinado assunto ou homenagem. Com o arquivamento e o impedimento da entrega de Moções em Sessão Plenária, a Câmara arquivou a apresentação de 13 homenagens desde o ano de 2019, sendo assim, as demais honrarias deverão ser entregues nas próximas semanas.