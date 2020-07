Câmara formigueirense congela subsídios até 2024

A Câmara Municipal de Formigueiro votou nesta sexta-feira (26) o projeto de lei que fixa, sem reajuste, o subsídio bruto dos vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito da próxima legislatura, de 2021 a 2024. Os vereadores e prefeito que serão eleitos neste ano receberão, nos próximos quatro anos, os mesmos valores que os atuais recebem mensalmente, sem aumento nenhum.

A proposta de congelamento dos subsídios foi analisada e decidida após rodadas de conversas com os demais vereadores, “e todos entenderam o momento do país e as dificuldades financeiras pelas quais todos nós estamos passando devido a esta pandemia”.