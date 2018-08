Câmara homenageia 15ª Festa da Família dos Caminhoneiros

No domingo, 29, a Câmara de Vereadores de São Sepé, representada por seus vereadores fez a entrega de uma moção legislativa para a Associação da Família dos Caminhoneiros de São Sepé (AFCSS), durante a 15ª edição da festa alusiva ao dia do motorista, que reuniu dezenas de pessoas no Índio Sepé CTG.

A homenagem foi aprovada em plenário no dia 10 de julho e proposta pela mesa diretora, através do presidente do legislativo, Janir Machado (PP), que fez a entrega da honraria para a presidente da AFCSS, Elisa Gonçalves.

Em seu discurso, Janir lembrou do trabalho que a associação faz no município e da importância do setor para a cidade: “Temos uma categoria muito forte e unida e esta festa demonstra que devemos reconhecer estes guerreiros das estradas do nosso país”, destacou o vereador. Já a presidente da associação agradeceu a homenagem. “É gratificante receber este reconhecimento”, afirmou ela.